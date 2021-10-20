Dolar kuru 9.2 TL'nin altına indi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9.27'yi aşarak başlayan ve 9.33 seviyesini görerek rekor tazeleyen dolar kuru 9.2'nin altına indi.





Üst üste 7 işlem gününde rekor kıran ve haftaya da yükselişle başlayan dolar kuru bugün (22:05) itibariyle 9.2'nin altına indi.





Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9,27'yi aşarak başlayan dolar, 9.33 seviyesini görerek rekor tazelemişti.





Euro ise 10.75 lira seviyesinden güne başlamış, 10.83' ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.





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