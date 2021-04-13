Samanyolu Haber /Gündem / Dolar kuru için flaş açıklama: 9,5 ile 10 TL seviyesini görebilir /13 Nisan 2021 17:48

Dolar kuru için flaş açıklama: 9,5 ile 10 TL seviyesini görebilir

Dolar kuru için Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın 15 Nisan'da faiz indirimi kararı aldığı taktirde 9,5 ile 10 TL seviyesini test edebileceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması ile dolar kuru TL karşısında sert yükseliş göstermişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Merkez Bankası yeni Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun ilk Para Politikası Kurulu Toplantısı, 15 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantıda politika faiz kararının sabit bırakılması bekleniyor. Merkez Bankası'nın yeni yönetiminin faiz indirime gitmesi ile ile ilgili Morgan Stanley, erken faiz indirimi durumunda dolar/TL'nin 9.50-10 seviyesini test edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Reuters anketindeki faiz indirimi sorusuna yanıt veren 14 ekonomistten 5’i ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 7’i ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, iki kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü. Reuters’ın görev değişimi öncesi yaptığı son ankette ise ilk indirimin üçüncü ya da dördüncü çeyrekte yapılacağı hatta 2021’e kalabileceği öngörülüyordu.

"DOLAR KURU 9,5 İLE 10 TL SEVİYESİNİ TEST EDEBİLİR"
Piyasalardaki genel beklenti ve fiyatlama TCMB’nin politika faizini sabit tutacağı şeklinde. TCMB metninde yapılacak değişiklikler de yakından takip ediliyor. Bankacılar TCMB’nin beklentilerin aksine erken bir faiz indirimine gitmesi ihtimalinde ise TL’nin sert değer kaybı yaşamasına kesin gözüyle bakıyorlar.

Morgan Stanley bu senaryoda dolar/TL’nin 9.50-10 seviyesini test etmesini bekliyor. Yatırım bankası TCMB’nin bu hafta sıkılaştırma yanlısı bir söylem ya da yönlendirme yapması halinde ise dolar/TL’nin 7.75-8.00 bandına düşebileciğini bekliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar kuru için flaş açıklama: 9,5 ile 10 TL seviyesini... Sonraki Haber >>

Canlı yayında Acun'a "açım" şoku

Canlı yayında Acun'a

AKP'nin Savcısına bak !

AKP'nin Savcısına bak !

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Bir anda sulara gömüldü

Bir anda sulara gömüldü

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

AKP'nin

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:49:19