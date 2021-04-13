Dolar kuru için flaş açıklama: 9,5 ile 10 TL seviyesini görebilir

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması ile dolar kuru TL karşısında sert yükseliş göstermişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Merkez Bankası yeni Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun ilk Para Politikası Kurulu Toplantısı, 15 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantıda politika faiz kararının sabit bırakılması bekleniyor. Merkez Bankası'nın yeni yönetiminin faiz indirime gitmesi ile ile ilgili Morgan Stanley, erken faiz indirimi durumunda dolar/TL'nin 9.50-10 seviyesini test edebileceği konusunda uyarıda bulundu.





Reuters anketindeki faiz indirimi sorusuna yanıt veren 14 ekonomistten 5’i ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 7’i ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, iki kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü. Reuters’ın görev değişimi öncesi yaptığı son ankette ise ilk indirimin üçüncü ya da dördüncü çeyrekte yapılacağı hatta 2021’e kalabileceği öngörülüyordu.





"DOLAR KURU 9,5 İLE 10 TL SEVİYESİNİ TEST EDEBİLİR"

Piyasalardaki genel beklenti ve fiyatlama TCMB’nin politika faizini sabit tutacağı şeklinde. TCMB metninde yapılacak değişiklikler de yakından takip ediliyor. Bankacılar TCMB’nin beklentilerin aksine erken bir faiz indirimine gitmesi ihtimalinde ise TL’nin sert değer kaybı yaşamasına kesin gözüyle bakıyorlar.





Morgan Stanley bu senaryoda dolar/TL’nin 9.50-10 seviyesini test etmesini bekliyor. Yatırım bankası TCMB’nin bu hafta sıkılaştırma yanlısı bir söylem ya da yönlendirme yapması halinde ise dolar/TL’nin 7.75-8.00 bandına düşebileciğini bekliyor.