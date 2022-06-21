Samanyolu Haber /Ekonomi / "Dolar kuru kasımda 25 TL olarak" /21 Haziran 2022 21:18

"Dolar kuru kasımda 25 TL olarak"

YouTube üzerinden paylaştığı piyasa analizleriyle dikkat çeken Ekonomist Selçuk Geçer, yeni yayınladığı videosunda ise dolar kurunun kasım ayında 25 TL'ye yükselebileceği tahmininde bulundu.

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Türkiye'deki ekonomik sıkıntıyla birlikte vatandaşın gözü de altın ve döviz fiyatlarındaki hareketliliğe dönmüş durumda.

Piyasalardaki hareketlerin ürünlerin fiyatına zam olarak yansıdığı şu günlerde YouTube üzerinden paylaştığı piyasa analizleriyle dikkat çeken Ekonomist Selçuk Geçer'den ürküten bir iddia geldiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Ekonomist Selçuk Geçer, Youtube hesabında yeni bir analiz paylaştı. Geçer, Dolar kurunun yeniden yükseleceğini söyledi.

Dolar kurunun önce 17.50 bandını kıracağını söyleyen Geçer, daha sonra dolar kurunun 18 lira bandını aşacağını belirtti.

"KASIMDA 25 LİRA OLACAK"

ABD'nin en az 3 faiz artışı yapacağını söyleyen Geçer,  Avrupa Merkez Bankası bir artış yapmazsa, Türkiye'de doların Euro'yu geçebileceğini söyledi. Türkiye'de ise son baharda yüzde 120 civarında bir operasyon beklediğini belirtti. Eylül'de dolar kurunun 20 lira olabileceğinin altını çizen Geçer, Kasım'da ise 25 lira olacağını söyledi.

Geçer, ayrıca yükselen mazot fiyatlarına ilişkin "Bu ülkede benzin 27 liraysa anlayın ki döviz de oraya gidecek. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor" dedi.

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