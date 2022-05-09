Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar kurunda Aralık'tan bu yana bir ilk yaşandı /09 Mayıs 2022 19:44

Dolar kurunda Aralık'tan bu yana bir ilk yaşandı

Bir dönem 18 liraya kadar çıkan dolar kuru son dönemde 14,5 lira civarında neredeyse sabitlenmişti Ancak son yaşanan gelişmelerle birlikte kur yeniden 15 liranın üzerine çıktı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre küresel piyasalarda güçlenen ABD Doları, dolar/TL'yi de yükseltirken kur, günün ikinci yarısının hemen başında 15 lirayı aştı. Bugün 15,09'a kadar tırmanan dolar/TL en son 20 Aralık 2021 haftasında 15 liranın üzerindeydi. Euro/TL'de de artış yüzde 1 civarında ve kur 15,92'ler düzeyinde.

15,10 SEVİYESİNİN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile yerleştiği 14.5-15 dar bandında seyretmeye devam etse de bant içinde artık üst bandı kırarak 15,1109 geldi.
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