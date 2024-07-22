Dolar kurunda beklenti değişti: Yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak?

BirGün'de yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.



Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, bu anket döneminde yüzde 42,95 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,79 iken, bu anket döneminde yüzde 30,02 olarak kaydedildi.



24 ay sonrası TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 olarak gerçekleşmişti.



FAİZ VE DOLAR KURU



Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,77 iken, bu anket döneminde yüzde 50,30 oldu.



TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşmişti.



Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi ise bir önceki anket döneminde 37,75 TL iken, bu anket döneminde 37,37 TL oldu.



12 ay sonrası döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 41,41 TL iken, bu anket döneminde 41,52 TL olarak kayda geçti.



Öte yandan katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde

yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.



GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 olarak kaydedilmişti.



2024 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.