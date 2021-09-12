Samanyolu Haber /Gündem / Dolar kurunda flaş gelişme! Erdoğan imzayı attı: Dolar 9.27 olacak /12 Eylül 2021 00:04

Dolar kurunda flaş gelişme! Erdoğan imzayı attı: Dolar 9.27 olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2024 Dönemi Yatırım Programı genelgesi yayımladı. Genelgede kurla ilgili kısım dikkatlerden kaçmadı.

SHABER3.COM

Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, 2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve buna İlişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre kuruluşların ödenek tekliflerini tavana uygun olacak şekilde paylaştırılacak. Uygulamaya konulmuş projelerin tamamlanma süresini uzatmaması ve yeni teklif edilecek projelerde ihaleye çıkabilmek için gerekli ödeneği ayırması esas olacak.

DOLAR KURU: 9.2747
Yayınlanan genelgede 2022 yılı döviz kuru şimdiden 9 TL’nin üstünde tutuldu. Orta Vadeli Program’daki (OVP) yabancı döviz tahmini yeni yatırımlarda yıllık bazda ortalama 1 Amerikan Dolar=9,2747 TL olarak kabul edilecek.


DOLARA KAÇIŞ BAŞLAR MI?
Bundan önce OVP’de şimdi de yeni kamu ihalelerinde Amerikan dolarının 9 seviyesinin üzerinde tahmin edilmesinin dolarizasyonu tetiklemesi ve TL'den kaçışa sebep olup olmayacağı ise merak konusu.

Zira bilindiği üzere ülkede zaten dolara ciddi bir yöneliş var. Nitekim, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan rakamlara göre 3 Eylül 2021 tarihi itibarıyla bankalarda yerli şahıs ve şirketlere ait döviz mevduatı tutarı 238,2 milyar dolar. Bu da o demek oluyor ki bugün yabancı mevduat tutatı Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış durumda..
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar kurunda flaş gelişme! Erdoğan imzayı attı: Dolar... Sonraki Haber >>

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

İsrail Polisi Mescidi Aksa'da İsrail polisini vurdu

İsrail Polisi Mescidi Aksa'da İsrail polisini vurdu

FIFA 22 oyununda Türkiye'den kaç stadyum olacak?

FIFA 22 oyununda Türkiye'den kaç stadyum olacak?

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü

Afganistan büyük bir açlık ve yoklukla karşı karşıya

Afganistan büyük bir açlık ve yoklukla karşı karşıya

Ahmet Altan: Korkmayın, korkaklık bu kadar övülmesin

Ahmet Altan: Korkmayın, korkaklık bu kadar övülmesin

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:43:59