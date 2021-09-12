Dolar kurunda flaş gelişme! Erdoğan imzayı attı: Dolar 9.27 olacak

Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, 2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve buna İlişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.





Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre kuruluşların ödenek tekliflerini tavana uygun olacak şekilde paylaştırılacak. Uygulamaya konulmuş projelerin tamamlanma süresini uzatmaması ve yeni teklif edilecek projelerde ihaleye çıkabilmek için gerekli ödeneği ayırması esas olacak.





DOLAR KURU: 9.2747

Yayınlanan genelgede 2022 yılı döviz kuru şimdiden 9 TL’nin üstünde tutuldu. Orta Vadeli Program’daki (OVP) yabancı döviz tahmini yeni yatırımlarda yıllık bazda ortalama 1 Amerikan Dolar=9,2747 TL olarak kabul edilecek.









DOLARA KAÇIŞ BAŞLAR MI?

Bundan önce OVP’de şimdi de yeni kamu ihalelerinde Amerikan dolarının 9 seviyesinin üzerinde tahmin edilmesinin dolarizasyonu tetiklemesi ve TL'den kaçışa sebep olup olmayacağı ise merak konusu.





Zira bilindiği üzere ülkede zaten dolara ciddi bir yöneliş var. Nitekim, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan rakamlara göre 3 Eylül 2021 tarihi itibarıyla bankalarda yerli şahıs ve şirketlere ait döviz mevduatı tutarı 238,2 milyar dolar. Bu da o demek oluyor ki bugün yabancı mevduat tutatı Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış durumda..