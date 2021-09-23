Samanyolu Haber /Gündem / Dolar kurunda korkulan oldu! /23 Eylül 2021 15:42

Dolar kurunda korkulan oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi. Alınan bu kararla birlikte dolar 10 kuruştan fazla yükseliş gösterdi. Böylece dolar kurunda tüm zamanların rekoru da kırılmış oldu.

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Para piyasalarında haftalardır beklenen Merkez Bankası faiz kararı açıklanırken en çok korkulan hareket gerçekleşti. Merkez Bankası aldığı karar doğrultusunda  faizi yüzde 19 seviyesinden 100 baz puanlık düşüşle yüzde 18’e çekti. Dolar kuru da alınan bu kararla birlikte sert bir yükselişe geçti. Dolar/TL, TCMB'nin politika faizini yüzde 18'e indirmesinden sonra tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

TÜİK’in ağustos ayı enflasyon oranını yüzde 19.25 olarak açıklarken Merkez Bankası’nın piyasaları uyguladığı yüzde 19’luk reel faiz oranının son toplantıda ne olacağı merak konusu olmuştu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu daha önceki açıklamalarında faizi enflasyon oranının üzerinde tutacağız açıklamalarını bir kenara bırakıp faiz kararlarında çekirdek enflasyonu baz alacağız açıklamaları piyasalarda tedirginliğe neden oldu.  Bir çok ekonomist enflasyonu indirmeden faizi indirmenin dolar kurunda yeni rekorlara sebebiyet vereceğini söylerken Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı.


DOLAR KURUNDA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI
Merkez Bankası eylül ayındaki faiz toplantısının kararını az önce açıkladı. Merkez 6 ay sonra faizi değiştirerek politika faizini 19'dan yüzde 18'e düşürdü. Alınan karar sonrası dolar kurunda beklenen hareket gerçekleşti. Günlerdir Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını fiyatlayan dolar kuru 8.35 TL seviyelerinden yavaş yavaş yükselerek karar öncesi 8.65 TL’ye kadar çıktı. Dolar alınan 100 baz puanlık faiz artışının hemen sonrasında ise sert bir yükseliş daha gerçekleştirerek 8.8017 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Kur daha önce en yüksek 8,8008 TL’ye kadar çıkmıştı.
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