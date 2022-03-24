Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar kurunda yıl sonu için ürküten tahmin: 30 TL /24 Mart 2022 20:06

Dolar kurunda yıl sonu için ürküten tahmin: 30 TL

YouTube üzerinden ekonomi gündemini değerlendiren Ekonomist Selçuk Geçer ve Meriç Köyatası, doların yıl sonundaki seyrine ilişkin tahminerlini de paylaştı. İkili mevcut ekonomik şartların devamı halinde dolar kurunun yıl sonuda 30 TL'ye kadar çıkabileceğini ifade etti.

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Türkiye'de piyasaları olumsuz etkileyen yüksek enflasyon ve yüksek döviz kurları vatandaşı zorlarken, dolarda yukarı yönlü bir hareket beklentisi de sürüyor. Bu konuda bir değerlendirmede bulunan Ekonomist Selçuk Geçer ve Meriç Köyatası, dolar kurunun seyri hakkında tahminde bulundu.

Nisan ayı ile birlikte dolarda yeniden yukarı yönlü bir seyir beklediğini ifade eden Köyatası,mevcut ekonomik şartların devamı halinde dolar kurunun yıl sonuda ise 30 TL'ye kadar çıkabileceğini ifade etti.

“18 TL BANDI MAZİDE KALACAK”

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Dolar kurunun nisanın ilk haftasında 16 TL’yi göreceği tahmininde bulunan Meriç Köyatası, “Ama burada durmayacak. 18 TL bandı mazide kalacak. Nisan’ın ilk haftasında ralli başlar diyorum mayısın ortasına kadar gider diyorum” tahmininde bulundu.

Dolar kuru için sene sonunda 29-30 TL olacağını iddia eden Meriç Köyatası, Selçuk Geçer’in de aynı tahmini yaptığını anımsatarak, "Yılbaşında yaptığımız tahminlerde yılsonu dolar kuru için 29-30 TL tahminimiz vardı. Ayrı ayrı hesaplayıp aynı sonucu almıştık” dedi.

İşte Meriç Köyatası ve Selçuk Geçer'in o açıklamaları:

"Şimdi sen geçen gün dolar kurunu önce 15.80- 16 TL’lere gelir dedin. Daha sonra bunun duracağı yer 18’ler değil 22 TL’lerdir dedin.  Sonra ben de aldım elime kağıt kalemi enflasyon rakamlarına baktım. Martta dehşet bir gidişat var.

Benim bu gidişata göre nisanın ilk haftasında kurda gördüğüm nokta 16 TL. Ama burada durmayacak. 18 bandı mazide kalacak. Nisanın ilk haftasında ralli başlar diyorum mayısın ortasına kadar gider diyorum. Yılbaşında yaptığımız tahminlerde yıl sonu dolar kuru için 29-30 TL tahminimiz vardı. Ayrı ayrı hesaplayıp aynı sonucu almıştık."


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