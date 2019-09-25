Dolar kurunu baskılamaya çalışan Hükümet, Vatandaşın canı fena yakacak!

Gelen ekonomik veriler ve yapılan zamlar 2020 yılı kış ayının Türkiye açısından oldukça zor geçeceğini gösteriyor. Hükümet dolar kurunu baskılamaya çalışırken vatandaşın canını başta doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlar fena yakacak.





“DENİZ BİTTİ VATANDAŞIN CANI FENA YANACAK”

Avrasya yatırım uzmanı ve strarejist Evren Devrim Zelyut ekonomideki kötü gidişatı yapılan araştırmalar ve elde edilen verilerle gözler önüne serdi.





Youtube sayfasında yaptığı konuşmada Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’ndan Coşkun Cangöz’ün çalışmasını dinleyenlerle paylaşan Zelyut şunları aktardı.





“2020’de yapılacak aylık ortalama borç geri ödemesi 26.9 milyar TL. Bu tutarı karşılaştıralım. 2018 ortalaması olan 14.6 milyar TL’lik ödemenin neredeyse iki katı. Geldiğimiz yere bakın. Bir ayda ödenecek rakamdan bahsediyorum. Borç artıyor arkadaşlar. Peki ya bütçe vergi gelirleri, iflaslar ve küçülmeler nedeniyle önceki yıllarda toplam gelirin yüzde 80 iken şuanda yüzde 70’lerde demek ki iflaslar küçülmeler vergi gelirlerini düşürüyor.”

Merkez Bankası’ndan alınan yedek akçe, vergi ve imar barışları gibi bir sefere mahsus bütçeye aktarılan paralarla bu dönemi zor kapattığımızı, denizin bitttiğini söyleyen Zelyut, yoğun borçluluk, kötü yönetilen bütçe sonucunda kaçınılmaz olarak yapılan zamların vatandaşların canını 2020 yılının kış ayında çok daha fazla yakacağını öne sürdü.









DOLAR BİRİKTİRME ARTACAK

Merkez Bankası’nın yaptığı anketlere göre de gelecek açısından reel sektörün de tüketicin de kötümser olduğunu söyleyen Zelyut “ Ekonomiye güven olmadığı için dolar biriktirme artacak. Ne olur bunun sonunda? Dolar hasbel kader yine dolar 5.50 TL – 5.45 TL’ye geldiği anda müthiş bir taleple karşılaşacağız. İnsanlar bu bölgeleri bir alım fırsatı görecekler.” dedi.