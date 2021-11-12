Samanyolu Haber /Gündem / Dolar Merkez Bankası anketinde de uçtu:10.93 TL /12 Kasım 2021 15:11

Dolar Merkez Bankası anketinde de uçtu:10.93 TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kasım ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu dolar/TL beklentisi 9,22'den 9,98'e yükseldi. Anket sonucuna göre 12 ay sonrasının kur beklentisi ise endişe verici düzeye yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı piyasa katılımcıları anketi verilerini açıkladı. Anketin sonuçlarına göre; ekim ayında 9,22 olan 2021 yıl sonu dolar/TL beklentisi, kasım anketinde 9,98'e yükseldi.

Cumhuriyet'in haberine göre 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki ankette 10,01 iken, bu anket döneminde 10,93 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,91 iken, bu anket döneminde yüzde 15,61 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,27 ve yüzde 11,76 olarak gerçekleşti.

BEKLENTİLER ŞİMDİDEN AŞILDI

Enflasyon, Kasım ayındaki yıl sonu beklentisinin üzerinde olurken dolar/TL kuru da bugün 9,98 ile tarihi zirveyi gördü.
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