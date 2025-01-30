Dolar ne zaman 45 TL olur? Ünlü banka tarih verdi!

Türkiye'de uygulanan sıkı para politikaları, peş peşe alınan iki faiz kararıyla birlikte yerini belirsizliklere bıraktı.





Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 23 Ocak tarihli PPK toplantısında aldığı 250 baz puanlık indirim kararıyla birlikte politika faizleri yüzde 45'e gerilerken, enflasyon ve dolar/TL paritesine yönelik beklentilerde de önemli değişiklikler yaşandı.





S&P Global tarafından ABD'nin en büyük bankası olarak gösterilen JPMorgan, Türkiye'ye yönelik yayınladığı son raporda Borsa İstanbul'da yükselmesi muhtemel hisselere dikkat çekerken, yatırımcılara Türk şirketlerine daha fazla ilgi gösterebilecekleri tavsiyesinde bulundu.





'DOLAR KURU YIL SONUNDA 45 TL'YE YÜKSELECEK'

Türkiye ekonomisine yönelik çarpıcı tahminlerde bulunan JPMorgan analistleri, ortak görüş olarak 2025 yılının sonu itibarıyla enflasyon seviyesinin yüzde 26'ya kadar gerileyeceğini, buna karşın dolar kurunda yüzde 29'u bulan bir artış görüleceğini hatırlattı. JPMorgan'ın beklentilerinin gerçekleşmesi halinde 2025 yılının sonu itibarıyla dolar/TL paritesinin 45,50 liraya ulaşacağı aktarıldı.