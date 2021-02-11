Dolar neden düşüyor, değer kaybı sürecek mi?

ABD'nin ticari ortaklarının para birimlerine göre yüzde 10-12 aralığında değer kaybeden dolar, 2018'den bu yana en düşük seviyeleri gördü.



Dolar/TL kuru da bu düşüşten etkilendi. Dolar/TL kuru son 3 gündür gerileme kaydederken, Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi test ediyor. Bugün 7,05 seviyesinde işlem gören Dolar/TL kuru, Kasım 2020'de 8,58'i görmüştü.

Doların seyrine ilişkin Bloomberg'deki analizinde ekonomist Stephen Roach, Haziran ayında yaptığı tahmini hatırlatarak, 2021 sonu itibarıyla doların küresel piyasalardaki düşüşünün yüzde 35 seviyesinde olacağı öngörüsünü yineliyor.

"Dokuz vuruşluk bir beyzbol oyununun henüz üçüncü vuruşundayız" diyen Roach, eğer bu tahmini doğru çıkarsa, dolardaki düşüşün 46. ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk yılına damga vuracak önemli bir uyarı olacağı görüşünde.

Roach'a göre küresel piyasalarda doların düşüşünde üç etken öne çıkıyor:





ABD'nin cari açığındaki artış





Euro'nun yükselişi





Dolardaki zayıflığa karşı ABD Merkez Bankası'nın atabileceği adımların sınırlı olması





Bu etkenlerin ışığında Roach, doların düşüşünün süreceğine yönelik tahminleri konusunda "daha emin" olduğunu belirtiyor.





Cari açık, yatırım gelirlerini de kapsadığı için ticaretin en geniş kapsamlı değerlendirmesini sunuyor. ABD'de cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 2020'nin ikinci çeyreğinde 1,2 puan artarak yüzde 3,3 olarak kaydedilmişti. Bu oran üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 olarak hesaplandı.





Ülkenin cari işlemler açığı, 2020'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 10,6 artarak 178,5 milyar dolar oldu.





İkinci çeyrekteki artış şimdiye kadarki en büyük oran olarak kayıtlara geçerken, cari açığın mevcut pozisyonu 2008'den bu yana en kötü seviyeyi temsil ediyor.





Covid'le ilişkili olarak bütçe açığının artması, yurtiçi tasarruflardaki kötüleşmenin de başlıca nedeni.



