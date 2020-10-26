Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar patladı... 8 lirayı geçti! /26 Ekim 2020 10:32

Dolar patladı... 8 lirayı geçti!

Türk Lirası (TL) mum gibi erimeye devam ediyor. Dolar haftanın ilk işlem gününde 8,06 TL seviyesine yükselerek tarihi rekorunu yeni bir zirveye taşıdı.

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SAMANYOLUHABER- Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Ekim Perşembe günü haftalık repo (politika) faizini yüzde 10,25'te sabit tutması ile Türk Lirası ateşe atıldı. 

Toplantı öncesinde 7,78 ile son üç haftanın en düşük seviyesine kadar gerileyen dolar cuma günü 7,96 TL'ye yükselmişti. 

Haftanın ilk işlem gününde Türkiye saati ile 11:00 itibarıyla dolar önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 8,06 TL seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Aynı saatlerde euro 9,54 TL'yi geçerek tarihi rekorunu kırdı. 

Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise 26 Ekim haftasına yüzde 1'e yakın değer kaybı ile başladı. 

24 AYAR ALTININ GRAMI 500 TL OLACAK MI?

Altının ons fiyatı geçen hafta 1.930 dolara kadar yükselirken, bugün 1.900 desteğine yakın fiyattan satılıyor. 

Doların TL karşısında tırmanışa geçmesi 24 ayar altının gramını 490 TL'nin üzerine taşıdı. İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 805 TL'den satılıyor. 

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