Dolar patladı... 8 lirayı geçti!

SAMANYOLUHABER- Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Ekim Perşembe günü haftalık repo (politika) faizini yüzde 10,25'te sabit tutması ile Türk Lirası ateşe atıldı.





Toplantı öncesinde 7,78 ile son üç haftanın en düşük seviyesine kadar gerileyen dolar cuma günü 7,96 TL'ye yükselmişti.





Haftanın ilk işlem gününde Türkiye saati ile 11:00 itibarıyla dolar önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 8,06 TL seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdı.





Aynı saatlerde euro 9,54 TL'yi geçerek tarihi rekorunu kırdı.





Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise 26 Ekim haftasına yüzde 1'e yakın değer kaybı ile başladı.





24 AYAR ALTININ GRAMI 500 TL OLACAK MI?

