Dolar protestocularına karşı Çakıcı sahaya indi

Suç örgütlerinin elini kolunu sallayarak gezdiği Türkiye’de, mafya liderleri İçişleri Bakanı’nın suçlarını açıklıyor artık. Mafya lideri Alaattin Çakıcı da artan döviz kurun ve ekonomik gidişata tepki göstermek için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sokağa çıkanları hedef gösterdi. Vatandaşlara ‘provakatörlerin kışkırtmalarına fırsat vermeyin’ tavsiyesinde bulundu.







Alaattin Çakıcı, “Sokağa çıkan vatandaşlarımıza CHP ve HDP’nin, uluslararası provokatörlerin bu kışkırtmalarına fırsat vermeyiniz” dedi.









Çakıcı sosyal medya hesabından “Aylardır Türkiye’nin ekonomik kodlarıyla oynayan Batı ve okyanus ötesi ile onların Türkiye’deki yerli işbirlikçileri, doları yükselterek hükümeti ve Cumhur İttifakı’nı yıpratmak istemekte, vatana ihanet eden belirli odakları devreye sokarak vatandaşımızı sokağa döktüren ve onların uluslararası patronlarının bu uğraşlarının boşa çıkacağını sağduyu sahibi milletimiz bilmektedir” ifadelerini kullandı.





“Sokağa çıkan vatandaşlarımıza CHP ve HDP’nin, uluslararası provokatörlerin bu kışkırtmalarına fırsat vermeyiniz” ifadelerini kullanan Çakıcı, sözlerini, “Devlet sahipsiz değildir. Devletinize lütfen güveniniz” sözleriyle açıklamasını tamamladı.







