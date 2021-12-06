"Dolar psikolojik algı operasyonları neticesinde yükseliyor"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM'de Bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında son dönemde yaşadığı büyük değer kaybıyla ilgili ilginç bir konuşma yaptı.







"Sadece dolar kuru ve faiz üzerinden değerlendirmeler yaparak ekonominin battığını iddia etmek yalandır, kara propagandadır" diyen Akçay, "Bazı odaklar döviz kurundaki ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan suni dalgalanmaları istismar etmektedirler, adeta zil takıp oynamaktadır. Zil takıp oynayanlar, dış güçlerin uzantısı iç güçlerdir. Bu odaklar kur faiz fiyatları genel düzeyindeki dengesizlikler üzerinden manipülasyon üreterek vatandaşlarımızı karamsarlığa umutsuzluğa ve sokakların kör karanlığına çekmeye çalışmaktadır" diye devam etti.





"Terörle mücadelemizin rövanşını kur üzerinden almaya çalışıyorlar. Faiz lobilerinin döviz operasyonları, sinsice faiz kulisi yapan IMF'ci odakların kaos yaratma hali boşunadır" ifadelerini kullanan Akçay, "Doların yükselmesi tamamen psikolojik algı operasyonları neticesinde oluşmuştur" iddiasında bulundu.





Hiçbir fabrikanın işçi çıkarmadığını aksine istihdamın artmaya devam etmekte olduğunu söyleyen Akçay, "Bize biçtiğiniz rolleri, hapsetmeye çalıştığınz blokları reddediyoruz" diye konuştu.