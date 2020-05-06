Dolar rekor seviyelere doğru çıkıyor

Ekonomi yönetiminin kuru frenlemek için açıkladığı önlemlere rağmen, Türk Lirası’ndaki (TL) değer kaybı bugün de devam ediyor. Güne 7,06 seviyelerinden başlayan dolar/TL, bugün 7,19 seviyelerini gördü. Kur, 2018’de görülen 7,23’lük rekor seviyeye biraz daha yaklaştı.







Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın saat 16.00’da başlayan uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla yaptığı görüşme sona ererken, Bloomberght, Albayrak’ın toplantıda “Swap için G-20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim” ve “Türkiye’nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede” dediğini aktardı.





BDDK BİR ÖNLEM DAHA ALDI





BDDK, yabancıların TL’ye ulaşmasını daha da sınırlayarak TL’deki değer kaybının önüne geçmek üzere dün gece bir adım daha attı.





Kurum, “Bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0,5'i ile sınırlandırdılmasına” karar verdi.