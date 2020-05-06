Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar rekor seviyelere doğru çıkıyor /06 Mayıs 2020 19:18

Dolar rekor seviyelere doğru çıkıyor

2020'ye 5,94 seviyelerinden başlayan dolar/TL bugün 7,19'u gördü. Kurda dört aylık artış yüzde 20'yi aştı. İnfo Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerine dair tartışmalar ve swap anlaşması sürecinin uzamasının kurdaki artışta önemli rol oynadığına dikkat çekti. Tera Yatırım'dan ekonomist Enver Erkan, BDDK'nın yabancının TL'ye ulaşmasını kısıtlayarak kurdaki artışını önlemeye çalıştığını ancak TL'nin cazip hale gelmesi için yurt dışından döviz getirici hamlelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

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Ekonomi yönetiminin kuru frenlemek için açıkladığı önlemlere rağmen, Türk Lirası’ndaki (TL) değer kaybı bugün de devam ediyor. Güne 7,06 seviyelerinden başlayan dolar/TL, bugün 7,19 seviyelerini gördü. Kur, 2018’de görülen 7,23’lük rekor seviyeye biraz daha yaklaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın saat 16.00’da başlayan uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla yaptığı görüşme sona ererken, Bloomberght, Albayrak’ın toplantıda “Swap için G-20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim” ve “Türkiye’nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede” dediğini aktardı.

BDDK BİR ÖNLEM DAHA ALDI

BDDK, yabancıların TL’ye ulaşmasını daha da sınırlayarak TL’deki değer kaybının önüne geçmek üzere dün gece bir adım daha attı.

Kurum, “Bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0,5'i ile sınırlandırdılmasına” karar verdi.
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