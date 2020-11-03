Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar durmuyor: 8,50 TL oldu-olacak! /03 Kasım 2020 11:51

Dolar durmuyor: 8,50 TL oldu-olacak!

Türk Lirası tarihinin en değersiz seviyelerine geriledi. Dolar ve euro başta olmak üzere hemen hemen bütün para birimleri TL karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Dolar 8,4871 TL ile yeni rekor kırdı. Euro ise 9,9288 TL'ye yükseldi. 1 Bulgar Levası 5,05 TL oldu.

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SAMANYOLUHABER- Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın "Belirli bir kur hedefimiz yok." sözlerinin akabinde Türk Lirası'ndaki değer kaybı hızlandı. 

Dolar 3 Kasım'da Türkiye saati ile 13:10'da 8,4871 TL ile yeni bir rekor kırdı. Aynı dakikalarda euro 9,9288 TL'ye yükseldi. Serbest piyasada İngiliz Sterlini 11 TL eşiğine de geçti. Sterlin 11,02 TL'den, İsviçre Frankı 9,2220 TL'den satılıyor. 

24 ayar altının gramı 516,6 TL'ye, çeyrek altın ise 847 TL'ye yükseldi. 999 ayar saf gümüşün gramı ise 6,63 TL oldu.

MERKEZ BANKASI KONTROLÜ KAYBETTİ

Merkez Bankası'nın haflalık swap (döviz/altın-TL takası) faizini yüzde 11,75'ten yüzde 13,25'e yükseltmesine rağmen TL'nin değer kaybetmeye devam etmesi TCMB'nin piyasanın gerisine düştüğünü gözler önüne serdi. 

TCMB, 22 Ekim'de politika (haftalık repo) faizini yüzde 10,25'te sabit tutarak piyasaya adeta meydan okumuştu. Ancak o tarihte 7,77 TL olan dolar iki hafta bile dolmadan 8,50 TL'nin eşiğine geldi.
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