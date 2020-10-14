Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar rekora doymuyor: 7,96 TL! /14 Ekim 2020 13:17

Dolar rekora doymuyor: 7,96 TL!

Bağımsız hareket etmesi gereken Merkez Bankası'nın (TCMB) Saray'ın talimatları ile hareket etmesi yatırımcıların Türk Lirası'na olan güvenini yerle bir etti. Dolar bugün yeni bir rekor kırarak 7,96 TL'ye yükseldi.

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SAMANYOLUHABER- Gün ortasında 7,95 TL'nin üzerine çıkan dolar 7,96 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Türkiye saati ile 13:00 itibarıyla dolar 7,9472'den satıldı. Euro ise 9,33 TL'yi aştı. 

İsviçre Frankı ise 8,6978 TL ile yeni bir rekor kırdı. İngiliz Sterlini ise 10,30 TL. 

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gramı 483-484 TL'den, çeyrek altın ise 794 TL'den satılıyor. Altının ons (31,10 gram) fiyatı ise 1.895 dolar. 

Doların önde gelen para birimlerine mukabil değerini gösteren dolar endeksi  93,5 seviyesinde. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1745.

 
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