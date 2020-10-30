Dolar rekordan rekora koşuyor: 8.32

Altın fiyatları da döviz kurları da güne yeni rekor seviyelerde başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 8,20 liradan, euro 9,66 liradan, sterlin ise 10,70 liradan açılış yaptı. Öğleden sonra dolar 8,32 liraya yükselirken, euro 9,71, sterlin 10,76 lirayla rekor tazeledi.







Bankalar doları ortalama olarak 8,40 lira seviyesinden satarken, kamu bankaları 8,50-8,54 lirayla başta bulunuyor.





Altın fiyatları da rekor tazeledi. 500 lirayı da aşan gram altının satış fiyatı 506 lira. Çeyrek altın 830 lira, tam altın 3 bin 289 liraya ulaştı.





PİYASADA YARIM GÜN İŞLEM YAPILACAK





Piyasanın odak noktası ise Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı enflasyon raporu olacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın sunumuyla açıklanacak olan raporda yıl sonu enflasyonu için son tahminler yer alacak. Temmuz ayında yayımlanan son raporda enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9, 2021 yılı sonunda ise yüzde 6,2 olarak gerçekleşeceği öngörülmüştü.





Piyasalarda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yarım gün işlem yapılacak.





KÜRESEL PİYASALARDA DALGALI SEYİR





Korona virüsü salgınındaki yayılma ve yeni teşvik paketleri beklentisiyle küresel piyasalar dalgalı bir seyir izliyor. ABD'de dün açıklanan verilere göre dayanıklı mal siparişleri eylülde bir önceki aya oranla yüzde 1,9 ile beklentilerin üzerinde arttı. Tüketici Güven Endeksi ise ekimde geçen aya göre 0,4 puan azalarak tahminlerin altında kaldı.





Avrupa piyasalarında da pandemi ve Brexit belirsizliği etkili oluyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,93, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,77 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti.