Dolar, tarihi rekora hızla ilerliyor

Dolar kuru, yükselişini sürdürüyor. Dün gün içinde 7.1040 liraya kadar çıkan dolar/ TL, iki yıl önceki 7.24’lük rekora biraz daha yaklaştı.





TL, 5 AYDA YÜZDE 19 DEĞER KAYBETTİ

Yaşanan dönemde ekonomik verileri kötüleşen Türkiye’nin özellikle yeni dış kaynak ihtiyacı artarken, bununla ilgili belirsizlikler TL’nin düzenli değer kaybetmesine neden oluyor. Dün gün içinde 7.1040 lira seviyesine kadar çıkan dolar/ TL, günü 7.08 lira seviyesinde kapadı. Dolar karşısında TL’deki kayıp yılbaşından bu yana da yüzde 19’a ulaştı. Merkez Bankası’nın hesapladığı reel efektif döviz kuru endeksi de nisanda TÜFE bazında 4.03 puan azalarak 68.88’e düştü.





REZERVLER HIZLA AZALDI, CDS KRİZ SEVİYESİNDE

Süreçle ilgili değerlendirme yapan bankacılar, Merkez Bankası rezervlerinin çok hızlı azaldığını, bunun da TL’de yeni bir satış baskısı getirdiğine dikkat çekiyor. Bu düşüşle birlikte Türkiye’nin yeni bir dış kaynak sağlayıp sağlamayacağı piyasada yakından takip ediliyor. Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra dün 605-625 arasında hareket etti. CDS’ler yılın başında 240 puana kadar inmişti.





MERKEZ’DEN YENİ SWAP ADIMI

Merkez Bankası, dün döviz karşılığı TL swap limitlerinde yeniden değişikliğe gitti ve oranı yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkardı. Böylece imkân 20 milyar dolara çıktı. Banka yurtdışı ile swap imkânları oldukça daralan bankaların daha fazla döviz vererek TL almasına imkân verirken, BDDK’nın aktif rasyosu ile artan işlemlerin yükselişini sürdürmesini sağladı.