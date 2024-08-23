Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar tarihi zirvede /23 Ağustos 2024 11:57

Dolar tarihi zirvede

Hafta boyunca sınırlı yükselişini sürdüren dolar/TL 34 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine ulaştı.

SHABER3.COM

İstanbul serbest piyasada 33,97 liradan güne başlayan dolar erken saatlerde kritik sınır olan 34'ü aştı.

Dolar/TL dün 33,96'lı seviyelere kadar yükseldikten sonra haftanın son işlem gününde sabah saatlerinde 34 seviyesinin hemen eşiğinde işlem görüyordu.

Hafta boyunca süren sınırlı yükselişini bugün de devam ettiren kurda 34 seviyesi aşıldı.

Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 34,0018 seviyesine ulaştı.

Dolar/TL, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 34,0010'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL ise önceki kapanışın hemen üzerinde 37,8540'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 44,6230'den satılıyor.

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı hafta başından bu yana yüzde 0,9'e, ay başından bu yana ise yüzde 2,5'e yükseldi. TL Temmuz ayında yaklaşık yüzde 0,9 değer yitirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar tarihi zirvede Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:18:51