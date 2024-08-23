Dolar tarihi zirvede

İstanbul serbest piyasada 33,97 liradan güne başlayan dolar erken saatlerde kritik sınır olan 34'ü aştı.



Dolar/TL dün 33,96'lı seviyelere kadar yükseldikten sonra haftanın son işlem gününde sabah saatlerinde 34 seviyesinin hemen eşiğinde işlem görüyordu.



Hafta boyunca süren sınırlı yükselişini bugün de devam ettiren kurda 34 seviyesi aşıldı.



Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 34,0018 seviyesine ulaştı.



Dolar/TL, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 34,0010'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL ise önceki kapanışın hemen üzerinde 37,8540'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 44,6230'den satılıyor.



TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı hafta başından bu yana yüzde 0,9'e, ay başından bu yana ise yüzde 2,5'e yükseldi. TL Temmuz ayında yaklaşık yüzde 0,9 değer yitirmişti.