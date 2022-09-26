Dolar/TL haftaya rekorla başladı

Yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve düşük rezerve rağmen uygulanan düşük faiz uygulaması nedeniyle baskı altında olan dolar/TL’de yeni bir rekor geldi.





ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin mesajları sonrası doların önemli tüm para birimleri karşısında yükselişi sürdürdüğü yeni haftada, dolar/TL de Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 18,44 seviyesini de aşarak rekor seviyeye yükseldi.





Böylece dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) ikinci defa 100 baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından 18.4450 zirvesinde güne başlamış oldu.





Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 17,8700’den, sterlin/TL yüzde 1 değer kaybıyla 19,7810’dan satılıyor.





Dolar kurunda en son geçen hafta perşembe günü 18,38 seviyesi görülmüş; 20 Aralık 2021’de görülen 18,36 zirvesi aşılmıştı.





TL’DE SON BİR YILDA YÜZDE 54,5 DEĞER KAYBI

TCMB, eylül ayındaki 100 baz puan faiz indirimi ardından geçen hafta da 100 baz puan daha indirime gitmiş ve yüzde 80’e ulaşan enflasyona rağmen ekonomik büyümeye öncelik vereceğine dair bir kez daha net mesaj vermişti.





TL eylül ayındaki ilk faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 2,6 değer kaybetti.





Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 19,5, yılbaşından beri yüzde 28.5, son bir yılda ise yüzde 54,5 değer kaybetti.





TL geçen yıl da yüzde 40’ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.





TCMB faiz indirimleri ile birlikte önce döviz takiben kredi ve tahvil piyasasında da kendisini daha belirleyici konuma getirmişti. Adımlar kredileri hükümetin istediği alanlara yönlendirmeyi amaçlarken dışarıda kalanlardan sert eleştiriler alıyor.





Yatırımcılar bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği kabine toplantısı takip edilecek.





Veri gündeminde eylül ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım yer alıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yeni nesil ihracat desteklerine ilişkin açıklamaları da izlenecek.





DOLAR GÜÇLENİYOR

Öte yandan, dolar endeksi, Fed’in geçen hafta açıkladığı faiz kararı öncesinde 20 yıl aradan sonra tekrar 111 seviyesinin üzerini görmüştü.





Dolar endeksi Mayıs 2002'den bu yana ilk defa 114,58 seviyesini kaydetmesinin ardından 113.73'e geriledi, yine de geçen haftanın kapanışının yüzde 0,52 üzerinde kaldı.





Bununla birlikte doların diğer para birimleri karşısında da yükselmesi sterlinin Türk lirası karşısındaki hareketini yavaşlattı. Haftanın ilk gününde sterlin 19,43 TL'den işlem gördü.