Dolar, TL karşısında 9.75 seviyesine çıktı

Asya piyasalarının açılışından sonraki sığ işlemlerde bir ara 9.85 seviyesini test eden Dolar, sabah 07.00'de 9.73 civarında işlem gördü.



Dolar, geçen hafta Merkez Bankası'nın politika faizlerinde beklenenin de ötesinde 200 baz puan indirime gitmesi sonrası TL karşısında rekor seviyeye çıkmıştı.



TL, bu yıl başından bu yana Dolar karşısında yüzde 20'den fazla değer kaybetti.



Ekonomistler, Avrupa piyasalarının açılışıyla birlikte Dolar'ın TL karşısında daha da yükseleceğini öngörüyor.



Türkiye gibi gelişmekte olan piyasaları takip eden İngiliz ekonomist Tim Ash, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Türk mali piyasaları için endişe duyuyorum. Pazartesi günü Türk Lirası, büyük bir satış baskısı altında olacak." dedi.



Tim Ash, Merkez Bankası Başkanı Şahab Kavcıoğlu'nun faizleri yükseltme 'yetkisinin olmadığını' belirterek, "Bu durumda lirayı korumanın tek yolu, Merkez Bankası'nın olmayan döviz rezervini harcamak olacak" diye konuştu.