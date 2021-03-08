Dolar/TL kuru 7.70 seviyesini test etti

Bloomberg HT'den aktardığına göre, küresel piyasalarda tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi, ABD Senatosu'nun teşvik paketini onaylamasıyla gelen risk iştahını baskılarken, Türk Lirası da yeni haftanın ilk işlem gününde dolar karşısında yüzde 2 kayıp yaşadı.







Euro/TL kurunda 9.15'in üzeri görülürken, sepet kur tarafında da günlük yükseliş yüzde 2'nin üzerinde gerçekleşti. Böylelikle 21 Aralık'tan bu yana dolar/TL kurunda ilk kez 7.70'in üzeri kaydedildi.





Saat 17.25 itibariyle dolar/TL 7.67 civarında seyrediyor.





Dolar endeksinde günlük yükseliş yüzde 0.5'i buldu



