Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar/TL kuru 9 liraya dayandı /27 Eylül 2021 12:29

Dolar/TL kuru 9 liraya dayandı

Geçen haftanın son işlem saatlerinde rekorunu 8,89'un üzerine taşıyan dolar/TL, bu sabah da güne yükselişle başladı.

SHABER3.COM

Sabahın erken saatlerinde 8,87 civarında dengelenen dolar/TL kuru, piyasalarda işlemlerin artmasıyla yükselişe geçti.

Dolar/TL kurunda yeni rekor 8,8995.

Euro/TL ise cuma günkü kapanış seviyesi olan 10,4288'in hemen altında yatay seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenmedik bir şekilde geçen haftaki toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmişti.

Böylece TCMB, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık döneminde ilk kez faiz indirimine gitmişti.

Karar sonrası kur yükselişe geçmişti.

TCMB'nin faiz indirimi kararı sonrasında TL varlıklardaki satış baskısı, Borsa İstanbul'da özellikle bankacılık endeksinde, tahvil piyasasında, Türkiye'nin risk primi olarak tanımlanan CDS'lerde yani tüm TL cinsi varlıklarında görüldü.

Kavcıoğlu'nun konuşması bekleniyor

Bu hafta piyasalar TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yarın Finansın Geleceği toplantısında yapacağı konuşmayı bekliyor.

Piyasalar TCMB ve siyasetçilerin yapacağı konuşmalardan önümüzdeki aylarda da faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceğini anlamaya çalışacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar/TL kuru 9 liraya dayandı Sonraki Haber >>

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

SPD Genel Merkezi'nde büyük coşku

SPD Genel Merkezi'nde büyük coşku

Türkiye’de zulme uğrayıp ölen çocuklar için 850 kilometre pedal bastılar

Türkiye’de zulme uğrayıp ölen çocuklar için 850 kilometre pedal bastılar

KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım

KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:06:19