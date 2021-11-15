Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar/TL kuru haftaya 10'un üzerinde yeni rekorla başladı /15 Kasım 2021 11:07

Dolar/TL kuru haftaya 10'un üzerinde yeni rekorla başladı

Cuma akşamı tarihinde ilk kez 10 seviyesini aşan Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yeni rekorlarla başladı.

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Haftanın ilk saatlerinde dolar/TL tarihi zirvesini 10,05'in üzerine taşırken euro/TL ise 11,5209 ile zirveyi gördü.

Türk lirası yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 26 ile dolara karşı en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini sürdüreceği beklentisi Türk lirasının kaybında etkili oluyor.

Bloomberg HT haberine göre Türk lirasını baskılayan bir diğer etmen de kasım ve aralık aylarındaki yoğun dış borç geri ödeme takvimi.

TSİ 11:00'de ise dolar/TL kuru 10,0253'ten işlem görüyor.
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