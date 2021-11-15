Dolar/TL kuru haftaya 10'un üzerinde yeni rekorla başladı

Haftanın ilk saatlerinde dolar/TL tarihi zirvesini 10,05'in üzerine taşırken euro/TL ise 11,5209 ile zirveyi gördü.



Türk lirası yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 26 ile dolara karşı en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini sürdüreceği beklentisi Türk lirasının kaybında etkili oluyor.



Bloomberg HT haberine göre Türk lirasını baskılayan bir diğer etmen de kasım ve aralık aylarındaki yoğun dış borç geri ödeme takvimi.



TSİ 11:00'de ise dolar/TL kuru 10,0253'ten işlem görüyor.