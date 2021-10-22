Samanyolu Haber /Gündem / Dolar/TL tarihi zirvesini görürken yabancı konut artışları rekor kırdı /22 Ekim 2021 21:16

Dolar/TL tarihi zirvesini görürken yabancı konut artışları rekor kırdı

Dolar ve avrodaki tarihi zirveler sonrası yabancılara eylül ayında rekor konut satışı gerçekleşti. Yüzde 25,8 artışla 6 bin 630 konut satışı gerçekleşirken Gayrimenkul uzmanı Songül Toprak Özsan, devletin yabancılara konut satışında kısıtlama koyması gerektiğini belirtti.

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2021 yılının ilk 9 ayında geçen seneye oranla konut satışı yüzde 43,2 artışla 37 bin 479'a yükseldi.TÜİK'in Eylül ayında yayımladığı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu.

Kiralardaki fahiş fiyatlara ve öğrencilerin barınamama eylemlerine rağmen İstanbul'da 28 bin 229 konut satışı gerçekleşti. Gayrimenkul uzmanı Songül Toprak Özsan, Araplara 6300 tane ev satıldığını belirterek sıkıntının çok büyük olduğunu ifade etti. TÜFE'nin yüzde 16 olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyleyen Özsan, "Sıkıntı çok büyük. Konutlar fahiş fiyatlara kiraya veriliyor. Bu fiyatları hangi aile ya da hangi öğrenci karşılayacak?" diye sordu.

Yabancı konut satışındaki artışı değerlendiren Özsan, projelere yabancı sınırı olmasını gerektiğini savunurken, "Bahçeşehir ve esenyurt gibi yerlerdeki projelerde Türk yok. Blok halinde yabancılara satılıyor. Stratejik olarak da doğru bir durum değil" dedi.

YÜZDE 43 ARTIŞ

TÜİK'in verilerine göre, yılın ilk 9 ayında en çok konut satışı 5 bin 923 adetle İranlılara yapıldı. İranlıların Türkiye'den ev alamasını ABD'nin ambargosu olarak değerlendirilirken Türklerin vize sıkıntısının olmaması İranlılar için konut alışlarını yükseltti.

Yabancılarda konut satışının geçen seneye oranla yüzde 43 artış olduğunu belirten Özsan, yabancılara doğrudan konut satışının doğru olmadığını bile getirdi.
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