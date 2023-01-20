Dolar/TL tarihi zirvesini yeniledi!

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,81650 seviyesini görerek tarihi rekorunu kırdı. Saat 11.00 itibarıyla 18 seviyesine çekilen dolar, 18,8000 seviyelerinde işlem görüyor.





Dün en düşük 18,7560 ve en yüksek 18,8060 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7905'ten tamamlamıştı.





Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,8000'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 artışla 20,3720'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 23,2450'den satılıyor.





EURO/DOLAR PARİTESİ





Dün yüzde 0,3 azalışla günü 102,1 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 102,2'den işlem görüyor. Euro/dolar paritesi de yüzde 0,1 artışla 1,0840'tan alıcı buluyor.





Analistler, küresel çapta resesyon riski ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.





ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, dün enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye dönmesini sağlamak için para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı olacağı sinyalini verdi.





Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 101,5'in destek konumunda bulunduğunu ifade etti.