Samanyolu Haber /Gündem / Dolar/TL tarihi zirvesini yeniledi! /20 Ocak 2023 13:11

Dolar/TL tarihi zirvesini yeniledi!

Dolar/TL güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,81650 seviyesini görerek tarihi zirvesini yeniledi. Dolar, saat 11.00 itibarıyla 18,8000 seviyesinde işlem görüyor.

SHABER3.COM

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,81650 seviyesini görerek tarihi rekorunu kırdı. Saat 11.00 itibarıyla 18 seviyesine çekilen dolar, 18,8000 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 18,7560 ve en yüksek 18,8060 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7905'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,8000'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 artışla 20,3720'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 23,2450'den satılıyor.

EURO/DOLAR PARİTESİ

Dün yüzde 0,3 azalışla günü 102,1 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 102,2'den işlem görüyor. Euro/dolar paritesi de yüzde 0,1 artışla 1,0840'tan alıcı buluyor.

Analistler, küresel çapta resesyon riski ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, dün enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye dönmesini sağlamak için para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı olacağı sinyalini verdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 101,5'in destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar/TL tarihi zirvesini yeniledi! Sonraki Haber >>

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

Alman polisi çamura saplandı

Alman polisi çamura saplandı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

Akşener’den ilk seçim videosu!

Akşener’den ilk seçim videosu!

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

Nepal’de uçak düştü

Nepal’de uçak düştü

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:44:29