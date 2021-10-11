Dolar/TL yeni tarihi zirvesini gördü

Serbest Piyasada güne 8, 9694 TL'den başlayan dolar, TL karşısındaki tarihinin en yüksek değerini 8,9766 ile saat 12.50 civarında gördü.





Dolar/TL yeni tarihi seviyeyi gördükten sonra şu sıralar 8,9662 seviyesinde işlem görüyor. Dolar daha önce 8 Ekim 2021’de 8,9680 TL ile en yüksek seviyeyi görmüştü.





Euro/TL ise 10,3682 ile gün içinde yatay seviyesini sürdürüyor.





Piyasalarda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı açıklamalar, Ağustos ayı işsizlik ve ödemeler dengesi verileri, Hazine'nin altın cinsi iç borçlanmaları takip edilecek.