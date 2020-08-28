Dolar tükendi, sonu hüsranla bitecek!

The New York Times (NYT) gazetesinde Jack Ewing imzalı haberde, Türk Lirası'nda değer kaybının ilaç, otomobil ve akaryakıt mamülleri gibi ithal malların fiyatlarını artırdığı vurgulandı.







“Ancak Türkiye için iki seneden daha az zaman içinde oluşan ikinci kur krizi Koronavirüs salgını ile birleşerek ekonomik çöküş riskinin yükselmesine sebep oluyor.” denilen haberde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyi nasıl ateşe attığına da yer verildi.





NYT'ye göre Erdoğan ekonomik büyümeyi beslemek ve lirayı desteklemek için Merkez Bankası'nı arka kapı formüllerine zorluyor. Karşılıksız para basarak kamu bankalarına ucuz kredi dağıttırılması uluslararası yatırımcıları endişelendiriyor.





HALKIN DİKKATİNİ KRİZDEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN...





Erdoğan'ın ekonomik krizi unutturmak için Ege ve Doğu Akdeniz'e sun'i gerilimler çıkardığını belirten NYT, “Analistler Erdoğan’ın milliyetçi duyguları kışkırtmak ve halkın dikkatini parayla ilgili problemlerden uzaklaştırmak için bu çatışmaları denediğini düşünüyor. İktidardaki gücü geçen sene partisinin İstanbul belediye yönetimindeki kontrolünü kaybetmesiyle sarsılmıştı.” yorumuna yer verdi.





NYT reel sektörün ve halkın TL'nin değer kaybından nasıl etkilendiği ortaya konuldu.





Gazete, soy ismini vermek istemeyen Derya isimli bir matematik öğretmeni, "Her şey çok pahalı ve her geçen gün daha da fakirleşiyoruz." sözlerine yer verdi.





Ağustos ayında yüzde 7 değer kaybeden liranın keskin devalüasyonunun gıda ve diğer temel harcama kalemlerine zam olarak yansıdığını ve zamların halı öfkelendirdiğini belirtti.





2020 YILI TURİZMDE "KAYIP YIL"





Gazete liradaki değer kaybından turizm sektörünün de bu sene salgın sebebiyle faydalanamadığını kaydetti. Antalya’dan bir otel sahibi, “Herkes bu yılı kayıp olarak düşünüyor ve gözünü 2021’e çeviriyor.” yorumunda bulundu.





AKP hükûmetinin bankaları daha fazla kredi vermeye, tüketicileri de daha fazla tüketime yönlendirdiğine işaret eden NYT, bunun da aynı zamanda yıllık yüzde 12’ye yaklaşan enflasyonu beslediğini kaydetti.





Gazete, “Liranın diğer döviz kurları karşısında değer kaybetmesinin sebeplerinden biri de liranın alım gücündeki düşüşten kaynaklanıyor. Ayrıca birçok yabancı yatırımcı 2018’deki son krizde Türkiye’nin geleceğine dair inancını kaybetti. Bu da TL varlıklarına çok az talep olmasına yol açıyor.” yorumunu yaptı.







DOLAR TÜKENDİ, MERKEZ BANKASI BORÇLA DOLAR TOPLUYOR

Merkez Bankası’nın döviz piyasalarından lira satın alarak müdahale etmeye çalıştığını kaydeden New York Times, “Ancak analistler bunun için de doların tükendiğini söylüyor. Merkez Bankası’nın bankalara şirketler ve yerleşikler tarafından yatırılan dolarları borçla almaya başladığını, bunun muhtemelen kötü bitecek bir strateji olduğunu söylüyorlar.” ifadelerini kullandı.





New York Times, Erdoğan’ın faiz ve enflasyon ilişkisine dair "alışılagelmişin dışında" yüksek faizin enflasyona sebep olduğu görüşü sebebiyle Merkez Bankası’nın gösterge faiz oranını yükseltmeyi reddettiğini yazdı.





Döviz türünden kredilerin hâlâ tüm kredilerin yüzde 40’ını oluşturduğunu, bunun da ödeme gücü için bir tehdit olduğunu vurguladı.