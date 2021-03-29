Samanyolu Haber /Gündem / Dolar ve Euro'da sert yükseliş /29 Mart 2021 15:13

Dolar ve Euro'da sert yükseliş

Geçtiğimiz haftayı sert yükselişle 8.10'un üstünde kapatan dolar kuru yeni haftaya da 8 TL'nin üzerinde başlangıç yaptı. TL'de gün içerisinde değer kaybı hızlanırken kur 8.17'ye kadar çıktı. Euro ise 9,65 TL'ye kadar tırmandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 'faiz' açıklaması ile ilk etapta bir miktar gerileyen döviz, daha sonra hızlı bir yükseliş sergiledi. Kavcıoğlu, "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum" açıklamasını yaptı.

"Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz" diyen Kavcıoğlu, "Şu çerçevede şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının etkilerini de gözlemleyeceğiz" diye konuştu.

Bu açıklamaların ardından kur 8.09 seviyelerinde başlayan satışlarla 8.02'ye geriledi. 

Piyasaların açılmasıyla birlikte kurlarda yukarı yönlü hareket hız kazandı. Dolar/TL, 8,18'in üzerine çıkarken Euro/TL ise 9,65'lere tırmandı. 

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