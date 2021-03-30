Samanyolu Haber /Gündem / Dolar ve Euro durdurulamıyor /30 Mart 2021 16:19

Dolar ve Euro durdurulamıyor

Merkez Bankası'nda yapılan yeni atamanın ardından, dolar/TL kurunda bir kez daha hareketli bir gün yaşanıyor. Murat Çetinkaya'nın başkan yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman'ın atanmasının ardından Dolar/TL 8.4443 seviyesine kadar yükseldi. 10 lira sınırını zorlayan Euro ise 9.9025'ten alıcı buluyor.

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Döviz cephesinde yukarı yönlü hareket durdurulamıyor. Merkez Bankası Başkanının ardından Başkan Yardımcısının da değiştirilmesinin etkisiyle yükselen dolar/TL bu sabah 8.27'li seviyelerden işlem görmeye başlamıştı. Aniden tırmanan dolar, gün içerisinde 8.4443'e kadar yükseldi.

Euro ise bugün yüzde 2,42 yükseldi. Dün 9.66 ile günü kapatan Euro, 9.9025'den alıcı buluyor.

TCMB BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olan Murat Çetinkaya'nın TCMB başkan yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman'ın atanmasının ardından TL satış baskısında kalırken, koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonucu kısıtlamaların sıkılaştırılması ve doların küresel çapta değer kazancı da değer kaybında etkili oldu.

DÖVİZİN GÜN İÇİNDEKİ SEYRİ

Dün 8.20'ye kadar yükselen dolar/TL bu sabah 08.50'de 8.2775'ten işlem gördü. TL, TCMB başkan değişimine ilk tepki olarak 22 Mart'ta 8.4850'ye kadar yükselmişti. Aynı saatte Evro/TL 9.9015, sepet bazında TL 8.9871/8.9967 seviyesindeydi.


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