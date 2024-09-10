Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar ve Euro günü yükselişle açtı /10 Eylül 2024 09:24

Dolar ve Euro günü yükselişle açtı

Dolar ve euro kuru yeni haftaya yükselişle başladı. Dün günü 34,05'ten kapatan dolar, bugüne 34,08 TL'den başladı. Dün günü 37,60 TL'den kapatan euro, günü 37,67 TL'den açtı.

SHABER3.COM

Bir süredir yükselişini sürdüren, ardından düşüş eğilimine geçen dolar ve euro kuru günü nasıl açtı? İstanbul serbest piyasada dolar 34,0850 liradan, euro kuru ise 37,6740 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,0830 liradan alınan dolar, 34,0850 liradan satılıyor. 37,6720 liradan alınan euro kurunun satış fiyatı ise 37,6740 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 34,0500 lira, euro kurunun satış fiyatı ise 37,6030 lira olmuştu.

MERKEZ BANKASI KARARI SONRASI KUR YÜKSELMİŞTİ

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yükselişe geçen dolar ve euro kuru, bir sürelik düşüşün ardından tekrar yukarı yönlü eğilim gösterdi. Dolar 34 TL'yi aşarak 34,14 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Euro ise en yüksek 38,05'i görmüştü. Kısmi yükselişin ardından dolar ve euro kurunda bir düşüş yaşansa da yeni haftaya yeniden yükselişle başladı.

DOLARDA YIL SONU BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ağustos raporunda, 69 katılımcı doların yıl sonundaki seviyesi ile ilgili tahminlerini paylaşmıştı. Buna göre, 31 Aralık 2024 tarihindeki dolar beklentisi 37,2760 TL olarak açıklanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar ve Euro günü yükselişle açtı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:06:50