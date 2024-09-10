Dolar ve Euro günü yükselişle açtı

Bir süredir yükselişini sürdüren, ardından düşüş eğilimine geçen dolar ve euro kuru günü nasıl açtı? İstanbul serbest piyasada dolar 34,0850 liradan, euro kuru ise 37,6740 liradan güne başladı.







Serbest piyasada 34,0830 liradan alınan dolar, 34,0850 liradan satılıyor. 37,6720 liradan alınan euro kurunun satış fiyatı ise 37,6740 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 34,0500 lira, euro kurunun satış fiyatı ise 37,6030 lira olmuştu.





MERKEZ BANKASI KARARI SONRASI KUR YÜKSELMİŞTİ







Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yükselişe geçen dolar ve euro kuru, bir sürelik düşüşün ardından tekrar yukarı yönlü eğilim gösterdi. Dolar 34 TL'yi aşarak 34,14 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Euro ise en yüksek 38,05'i görmüştü. Kısmi yükselişin ardından dolar ve euro kurunda bir düşüş yaşansa da yeni haftaya yeniden yükselişle başladı.





DOLARDA YIL SONU BEKLENTİSİ





Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ağustos raporunda, 69 katılımcı doların yıl sonundaki seviyesi ile ilgili tahminlerini paylaşmıştı. Buna göre, 31 Aralık 2024 tarihindeki dolar beklentisi 37,2760 TL olarak açıklanmıştı.