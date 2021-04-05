Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

Hareketli günler geçiren döviz piyasasında gözler haftanın ilk gününde. ABD ekonomisindeki toparlanmayı gösteren veriler ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışın etkisiyle başlıca para birimleri karşısında hızlı yükselen dolar, iç piyasada da yeni haftanın ilk işlem gününe 8.20 liranın üzerinde başladı. Küresel piyasalarda euro 1.17517 dolar ile beş ayın en düşük düzeylerine doğru inerken, dolar endeksi de 92.948 düzeyindeydi.





Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,423 ve 1,438 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.25 artışla 1,430.19 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.23, BIST Mali Endeks yüzde 0.05, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.31 artıdaydı.







Döviz piyasalarındaki işlemlerde;





- Dolar en düşük 8.1524 lira ve en yüksek 8.2475 lirayı gördükten sonra, 8.18 – 8.19 lira aralığında,





- Euro en düşük 9.5854 lira ve en yüksek 9.7115 lirayı gördükten sonra, 9.61– 9.62 lira aralığında,







- Sterlin en düşük 11.2859 lira ve en yüksek 11.4163 lirayı gördükten sonra 11.32 – 11.33 lira aralığında hareket ediyordu.





Küresel piyasalarda 1.17517 - 1.17722 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17532 düzeyindeydi.







