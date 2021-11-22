Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Geçen haftanın son işlem gününde tarihi seviyeler olan 11,35 sınırına kadar yükseldikten sonra haftayı 11,25'ten tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya başlarken düşüş gösterdi.



Piyasaların açılışına doğru düşüş artarken, dolar/TL yüzde 1,7 düşüşle 11,05 seviyelerine kadar çekildi. Daha sonra yükselerek TSİ 10.00 itibarıyla 11,15'ten işlem gördü.



Geçen hafta 12,70'in hemen üzerinde kapanan euro/TL de yüzde 2'ye yaklaşan düşüşle 12,46'lı seviyelere indi. Euro da aynı saatler itibarıyla 12,59'dan işlem gördü.