Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar ve euro haftaya nasıl başladı? /22 Kasım 2021 10:24

Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Eylül ayı başından bu yana yükselen döviz kurları, yeni haftaya düşüşlerle başladı.

SHABER3.COM

Geçen haftanın son işlem gününde tarihi seviyeler olan 11,35 sınırına kadar yükseldikten sonra haftayı 11,25'ten tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya başlarken düşüş gösterdi.

Piyasaların açılışına doğru düşüş artarken, dolar/TL yüzde 1,7 düşüşle 11,05 seviyelerine kadar çekildi. Daha sonra yükselerek TSİ 10.00 itibarıyla 11,15'ten işlem gördü.

Geçen hafta 12,70'in hemen üzerinde kapanan euro/TL de yüzde 2'ye yaklaşan düşüşle 12,46'lı seviyelere indi. Euro da aynı saatler itibarıyla 12,59'dan işlem gördü.
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