Dolar ve Euro haftaya rekorla başladı

ABD’de enflasyon verilerinin beklentinin altında açıklanmasının ardından, dolar/TL’de yükseliş haftanın ilk gününde de sürdü. Dolar kuru, 09.30 itibarıyla 33,0608’den işlem görürken, Euro kuru ise 36,0608’den işlem görüyor.





TL’de yeni haftada döviz kurları rekor tazeleyerek başladı. Dolar/TL 33,0608’den işlem görürken, Euro/TL ise 36,0080’den işlem görüyor.Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 33,1404’e ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha tazeledi.ABD'de enflasyon verileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 ile beklentilerden az yükseldi. Ülkede, tüketicilerin yaşam maliyeti, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı.ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisi faiz indirimi umutlarını güçlendiririrken, Piyasalar Fed'in eylül ayında faiz oranlarını düşürme olasılığını yüzde 87 ile oranlıyor.