Dolar ve euro rekora doymuyor!

Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinin -30 milyar dolara kadar inmesi ve hükûmetin baskısı altında kalması Türk Lirası'nı savunmasız bıraktı.





Yeni haftaya hızlı başlayan dolar 7,5985 ile rekor kırarken, euro 9 TL'nin üzerine çıktı. Dolar 7,57-7,58 TL arasında, euro ise 8,98-8,99 TL seviyesinde seyrediyor.





ALTINA DOLAR DESTEĞİ



İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gram fiyatı ise 475 TL. Çeyrek altın 778,3 TL'den, Cumhuriyet altını 3 bin 141 TL'den satılıyor. 925 ayar gümüş 6,05 TL.





Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise cuma günkü kapanış seviyesi olan 1.112 puanda tutunmaya çalışıyor.





Piyasada gözler 24 Eylül Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz toplantısında olacak.