Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar ve euro rekora doymuyor! /21 Eylül 2020 10:49

Dolar ve euro rekora doymuyor!

Türk Lirası haftanın ilk gününde yine değer kaybediyor. Dolar 7,5985 TL ile tarihin en yüksek seviyesine çıkarken, euro ilk defa 9 TL eşiğini geçti.

SHABER3.COM

Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinin -30 milyar dolara kadar inmesi ve hükûmetin baskısı altında kalması Türk Lirası'nı savunmasız bıraktı. 

Yeni haftaya hızlı başlayan dolar 7,5985 ile rekor kırarken, euro 9 TL'nin üzerine çıktı. Dolar 7,57-7,58 TL arasında, euro ise 8,98-8,99 TL seviyesinde seyrediyor.

ALTINA DOLAR DESTEĞİ
 
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gram fiyatı ise 475 TL. Çeyrek altın 778,3 TL'den, Cumhuriyet altını 3 bin 141 TL'den satılıyor. 925 ayar gümüş 6,05 TL.

Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise cuma günkü kapanış seviyesi olan 1.112 puanda tutunmaya çalışıyor. 

Piyasada gözler 24 Eylül Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz toplantısında olacak. 
 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar ve euro rekora doymuyor! Sonraki Haber >>

Yarışı kaybetti, gönülleri kazandı

Yarışı kaybetti, gönülleri kazandı

Seninle fotoğraf çektirirsem...

Seninle fotoğraf çektirirsem...

'O Matmazel var ya!'

'O Matmazel var ya!'

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:17:20