Her gün biraz daha batıyoruz!

SAMANYOLUHABER- Dünyada ve yurt içinde yeni Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayısının artması, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa’da yeni karantina kararları alınması hisse senetlerinde değer kaybını hızlandırdı.





Rus hava savunma sistemi S-400'ün aktif hâle getirilmesine mukabil Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ve Kuzey Atlantik Antlaşması İttifakı'nda (NATO) Türkiye'ye yönelik yeni müeyyide hazırlığı yapıldığına dair haberler de Türk Lirası'ndan kaçışı hızlandırdı.





Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksinde ağustos ayı başındaki kaybının akabinde en sert haftalık düşüş bu hafta oldu. Endeks bugün yüzde 1,70 kayıpla 1.106 bin puandan işlem görüyor. BİST Bankalar günlük kaybı yüzde 2’yi aştı.





DOLAR 30 EKİM'DE 8,34 TL REKORONU DA KIRDI





Döviz kurları da yükseliyor. 22 Ekim'da politika (haftalık repo) faizini yüzde 10,25'te sabit tutması TL'yi ateşe atmıştı. Bugün Türkiye saati ile 13:12'de dolar 8,3507 TL ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı.





Aynı dakikalarda Euro ise 9,74 TL ve İngiliz Sterline 10,80 TL'den satıldı. İstanbul Kapalıçarş'da 24 ayar altının gramı 503 TL, çeyrek altın ise 822 TL. 999 ayar gümüşün gramı ise 6,30 TL oldu.



