Samanyolu Haber /Ekonomi / Borsa çakıldı, Dolar ve Euro'da rekor üstüne rekor! /07 Ağustos 2020 10:54

Borsa çakıldı, Dolar ve Euro'da rekor üstüne rekor!

Dolar/TL kurunda haftalık yükseliş sürüyor. Perşembe gününü 7.20 seviyesinin üzerinde tamamlayan Dolar/TL kuru, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Kur, TSİ 12:15'te 7.36 TL ile rekor tazeledi.

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DÖVİZ
Temmuz sonunda sıkıştığı dar bandı kıran kur, Kurban Bayramı sonrasında hareketlenerek 7 TL'nin üzerinde harekete başladı. Bu hafta yüzde 5'ten fazla yükselen dolar kuru bugün 7.36 TL ile rekor tazeledi. Dolar kuru böylece yılbaşından bu yana Türk lirasına karşı %23 civarında değer kazanmış oldu. Euro'da da 9 TL'ye doğru hareket sürüyor. 8.70 TL'den işlem gören Euro tarihi zirvesinde bulunuyor. 

ALTIN
Gram altın fiyatı ise, dün tarihi rekor seviyesini 486 liraya taşırken; haftanın son işlem gününde 484 lira seviyelerinden işlem görüyor. Çeyrek altın 827 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 407 liradan satılıyor.

BORSA
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi bu hafta yüzde 9'a yakın düşmesinin ardından bugün de güne ekside başladı. Endeks TSİ 12.15 itibariyle (-4,65%) kayıpla 986,32 puandan işlem görüyor.

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