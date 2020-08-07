Borsa çakıldı, Dolar ve Euro'da rekor üstüne rekor!

DÖVİZ

Temmuz sonunda sıkıştığı dar bandı kıran kur, Kurban Bayramı sonrasında hareketlenerek 7 TL'nin üzerinde harekete başladı. Bu hafta yüzde 5'ten fazla yükselen dolar kuru bugün 7.36 TL ile rekor tazeledi. Dolar kuru böylece yılbaşından bu yana Türk lirasına karşı %23 civarında değer kazanmış oldu. Euro'da da 9 TL'ye doğru hareket sürüyor. 8.70 TL'den işlem gören Euro tarihi zirvesinde bulunuyor.





ALTIN

Gram altın fiyatı ise, dün tarihi rekor seviyesini 486 liraya taşırken; haftanın son işlem gününde 484 lira seviyelerinden işlem görüyor. Çeyrek altın 827 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 407 liradan satılıyor.







BORSA

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi bu hafta yüzde 9'a yakın düşmesinin ardından bugün de güne ekside başladı. Endeks TSİ 12.15 itibariyle (-4,65%) kayıpla 986,32 puandan işlem görüyor.





