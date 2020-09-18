Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar ve euro tüm zamanların rekorunu kırdı /18 Eylül 2020 19:24

Dolar ve euro tüm zamanların rekorunu kırdı

Türk lirasındaki değer kaybı hız kazandı. Bu sabah güne 7.5496 TL'den başlayan dolar 7.5675 TL'ye kadar yükselerek lirayı rekor seviyede eritti. TL euro karşısında da yeniden en düşük seviyesini gördü.

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Dolar ve euro’nun TL karşısındaki değeri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Güne 7.5496 TL’den başlayan dolar 7.5675 TL’ye kadar yükseldi.

Dolar/TL geçen hafta 7.4970 seviyesine kadar yükseldikten sonra kalıcı olmasa da 7.42’ye kadar gerilemiş ancak haftayı zirveye yakın tamamlamıştı. TL dün ise dolar karşısında tarihi seviyede değer kaybederek 7.5610’a kadar geriledi.

Kur bu sabah 7.5496 TL seviyesinden başladı, öğleden sonra 7.56 TL’nin üstünde seyrediyor.

Euro ise TL karşısındaki yeni zirvesini bu sabah yakaladı. 8.9636 ile açılan euro/TL önce 8.9672’e ardından 8.9753’e çıkarak yeni zirvesine ulaştı. Euro 8.96’nın üzerinde seyrediyor.
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