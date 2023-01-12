Dolar ve Euro yeni rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14.30'da döviz rezervi ve yurtiçi yerleşiklerin haftalık döviz mevduat değişimlerini yayımlayacak.





En geç Haziran ayında yapılacak olan ve erkene çekilmesi değerlendirilen seçimler öncesinde muhalefetin muhtemel cumhurbaşkanı adaylarının açıklamaları ve hükümetin seçmen davranışını etkileyecek tüm hareketleri izleniyor.





Son olarak mahkeme, anketlerde seçmenin tercih ettiği bir isim olarak öne çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle aralık ayında iki yıl yedi ay hapis cezası getirmiş ve henüz kesinleşmemiş olsa da siyasi yasak getirmişti.





Bunun ardından İmamoğlu aleyhine savcılığa bir dosya daha getirilirken, bundan ayrı olarak dün İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla bir dava daha açıldı. İmamoğlu davayı zorlama şekilde suç yaratma girişimi olarak niteledi.





Geçen iki yılda keskin değer kaybeden TL her ne kadar ekim başından bu yana dolar karşısında yüzde 1.5 ile sınırlı gerilemiş olsa da kaybın yarısına yakını Aralık ortasından bu yana meydana geldi.





DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere yüzde 29.6 değer yitiren TL bu sabah 08.46'da 18.7750/18.7815 ile düne göre yatay seyretti.





Ekim ayından bu yana yükseliş trendi içinde bulunan Borsa İstanbul 2 Ocak'ta zirveyi görmesinin ardından geçen altı işlem gününün beşinde düşüş kaydetti.





Endeks dün yüzde 5.2 gerileyerek kesintisiz düşüşünü üçüncü gününe taşıyarak 4,728.88 puandan kapandı. Endeks 2 Ocak'taki zirveden bu yana yedi işlem gününün altısında kayıpla kapanırken, zirveden bu yana düşüş yüzde 16.5'i buldu.





EURO/TL NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 20,2100 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20,2120 lira olarak belirlendi.





Dün Euro'nun satış fiyatı ise 20,2220 lira olmuştu.





Euro/TL 11 Kasım 19,09 ile 2022 yılının zirvesini görmüştü. Bugün gün içi 20.25'i gören EuroTL paritesi yılın zirvesini gördü.





EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR OLDU?

Güne 1,0754 ile başlayan Euro/Dolar paritesi saat 09:25 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 1,0762'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0726, en yüksek 1,0776 seviyelerini gören Euro/Dolar, günü 1,0754 seviyesinde kapattı. Euro/Dolar, 06.01.2023 tarihinde 1,0483 ile son bir ayın en düşük, 11.01.2023 tarihinde ise 1,0776 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.





Küresel piyasalarda ise dolar ve borsalar yön bulmak için bugün 16.30'da yayımlanacak olan ABD enflasyon verisini bekliyorlar.





Ekonomistler çekirdek enflasyonun aralıkta yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5.7'ye gerilediğini, manşet enflasyondaki aylık değişimin ise sıfır olduğunu tahmin ettiler.





Yatırımcılar enflasyondaki gerileme ile birlikte faiz artırımlarının hız keseceğini tahmin ederken, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında artırımların hızını yavaşlatarak 50 baz puan yerine 25 baz puana çekeceği fiyatlaması ağırlık kazandı.