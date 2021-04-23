Samanyolu Haber /Gündem / Dolar ve Euro'da sert yükseliş /23 Nisan 2021 17:27

Dolar ve Euro'da sert yükseliş

Türk Lirası, hafta boyunca yaşadığı gerilemeyi, yurtiçi piyasaların kapalı olduğu işlem gününde de sürdürdü.

SHABER3.COM

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu gün, Türk Lirası üzerindekı baskı devam etti. 

Küresel piyasalarda güne 8,32 seviyesinde başlayan Dolar/TL'de kur 8,39'u gördü.

Euro'da da durum farklı değil. Güne 9.99 sınırından başlayan Euro/TL kuru, gün içerisinde yükseliş trendini sürdürerek 10,14'ü gördü.

BORSA İSTANBUL KAYIPLA KAPANMIŞTI
Borsa İstanbul’da da yabancı satışlarının etkisiyle BİST 100 endeksinde kayıplar dün gün içinde yüzde 3’ü aştı. Satışlar sanayi hisselerinde yoğunlaştı.
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