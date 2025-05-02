Samanyolu Haber /Gündem / Dolar ve euroda tansiyon fırladı! /02 Mayıs 2025 09:18

Dolar ve euroda tansiyon fırladı!

Uzun zamandır ani yükselişleri ve dalgalı seyriyle dikkat çeken döviz kurunda bugün de ivme yukarıya bakıyor. Haftanın son günü serbest piyasada dolar bugün 38,5620 liradan, euro ise 43,6620 liradan açılış yaptı.

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Son yıllarda Türk Lirası'nda görülen tarihi değer kaybıyla beraber küresel piyasalarda da istikrarsız bir seyir meydana gelince, döviz kurundaki dengesiz seyir de ivmelendi. Haftanın son iş gününde dolar ve euroda yine yukarı yönlü bir hareket olduğu görülüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
2 Mayıs 2025 Cuma günü İstanbul serbest piyasada dolar 38,5600 liradan alınan dolar, 38,5620 liradan satılıyor. 43,6600 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,6620 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 38,4910 lira, euronun satış fiyatı ise 43,8680 lira olmuştu.
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