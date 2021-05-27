Dolar ve Euro'da yeni zirve görüldü

Kurdaki artışı sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi İbrahim Turhan, ABD ekonomisindeki iyi gidişata dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:







"ABD ekonomisi bu yılın birinci çeyreğinde %6,3 büyüyerek yıllık $22,06 trilyon düzeyine çıktı. Q1 enflasyonu yüzde 3,7 ve çekirdek enflasyon yüzde 2,5 olarak teyit edildi. Bir önceki çeyreğe göre finansal sektör dışındaki firmaların kârları $12,4 milyar artış kaydetti.





Özel sektör kârları bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 8,7 arttı. İşsizlik maaşı başvuruları da geçen hafta 38 bin kişi azalarak 425 bin kişi olan beklentilerin altına inerek 406 bin oldu. 10 yıl vadeli tahvil getirisi yüzde 1,62’nin, USD endeksi 90’ın üzerinde.





Güçlü ekonomik görünüm genel olarak risk iştahını olumlu etkilediyse de TL ve Türkiye varlıkları yine olumsuz ayrıştı."