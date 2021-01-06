Dolar ve eurodan sert düşüş

Dolar akşam saatlerinde 7.30’un, euro ise 9 TL’nin altına düştü. Salı gününü 7.3809 seviyesinden kapatan dolar/TL kuru bugüne yatay bir seyirle başladı.







Ardından yönünü aşağı çeviren kur öğle sonrasında düşüşünü hızlandırarak 7.28 seviyesini gördü.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırmacı adımlarının ardından Türk Lirası, yabancı paralar karşısındaki güne yatay seyirle başlamasının ardından yükselişe geçti.





Dün 7.3908'den kapatan kur bugün 7.32'li seviyelere kadar çekildikten sonra düşüşünü sürdürerek TSİ 18:13'de 7.28 seviyesine indi.





Dolar/TL TSİ 13.40'ta yüzde 0.88 düşüşle 7.3256, Euro/TL de yüzde 0.55 ekside 9.0405 seviyesinden işlem gördü. Akşam saatlerinde ise düşüş devam etti. Euro 9 TL’nin altına düşerken, dolar ise 7.30’un altına düştü. Altında ise durum tam tersi.





Son sekiz haftanın en yüksek seviyesini dün gören altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ancak yurt içinde doların kaybetmesiyle gram altın fiyatına bu durum yansımıyor.





Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artarak bin 958 dolar seviyesine çıktı.





Yurt içinde ise Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,20 lira oldu. Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 59 liradan, 22 Ayar Bilezik (Gr.) 424,50 liradan, tam ziynet altın 2 bin 989 liradan, yarım ziynet bin 494 liradan ve çeyrek Ziynet 747 liradan satılıyor.





Ünlü&Co/DAHA analizinde, ons altının yukarı yönlü hareket alanını koruduğunun altı çizilerek, şöyle denildi: