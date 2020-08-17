Dolar ve euronun ateşi düşmüyor!

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir görünümle başlarken, yurt içinde bu hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki gerilim, jeopolitik gelişmeler ve ekonomi teşvikleri gündemin odağındaki yerini korurken, geçen haftanın son işlem gününde borsalarda etkili olan karışık seyir, Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındı.





DOLAR HAFTAYA 7,37 TL'DEN BAŞLADI





Yurt içinde, cuma günü Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,49 değer kaybıyla günü 1.083,83 puandan tamamladı.





Geçen hafta 7,3712'den kapanış yapan dolar bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3750 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 8,74 TL'den satılıyor.





Yeni haftanın gündeminde, TCMB'nin perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi öne çıkıyor.





Yurt dışında ise çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve cuma günü dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.





Serbest piyasada;





İstanbul serbest piyasada dolar 7,3770 liradan, avro 8,7480 liradan haftaya başladı.





Serbest piyasada 7,3750 liradan alınan dolar, 7,3770 liradan satılıyor. 8,7460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7480 lira olarak belirlendi.