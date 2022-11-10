Samanyolu Haber /Dünya / Dolar ve faizin gözü bu rakamlardaydı: ABD enflasyonu açıklandı /10 Kasım 2022 16:45

Dolar ve faizin gözü bu rakamlardaydı: ABD enflasyonu açıklandı

ABD ekim ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 7,7'ye geriledi. Aylık tüfe ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

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ABD ekim ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık yüzde 7,7’ye geriledi. Aylık TÜFE ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda yüzde 6,3, aylık bazda yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin beklentisi ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 7,9 düzeyindeydi. Aylık bazda ise yüzde 0,4’ten yüzde 0,6’ya yükseliş bekleniyordu. Çekirdek enflasyonun ise yüzde 6,6’dan 6,5’a gerilemesi bekleniyordu. Eylülde yıllık enflasyon yüzde 8,2 düzeyinde gerçekleşmişti.

Yıllık enflasyonda gerçekleşen yavaşlamanın Fed’den gelecek 75 baz puanlık artış beklentisini düşüreceği öngörülüyor.

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