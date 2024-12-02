Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar yeni haftaya yeni rekorla başladı! /02 Aralık 2024 09:31

Dolar yeni haftaya yeni rekorla başladı!

Dolar/TL kuru, son bir haftadır yukarı yönlü bir hareket sergileyerek rekorlar kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta boyunca 3 defa rekor tazeleyen dolar/TL, bugün 34,70 seviyesine ulaşarak yeni zirveyi gördü.

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Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde dolar/TL 34,56-34,69 aralığında hareket etti ve günü 34,64 seviyesinde tamamladı. Yeni işlem gününe ise sabah saatlerinde 34,70 seviyesinden başlayan dolar/TL, rekorunu koruyarak hareketini sürdürdü.

EURO DÜŞÜŞTE
Euro/TL ise yeni haftaya aşağı yönlü bir hareketle başladı. Geçtiğimiz hafta kısmi yükselişler kaydeden Euro/TL, bu hafta ilk işlem gününde kazançlarının bir kısmını kaybederek 36,52-36,79 aralığında işlem gördü ve günü 36,67 seviyesinde tamamladı. Sabah saatlerinde ise 36,5 seviyelerinde aşağı yönlü bir eğilim izliyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, özellikle ABD'deki istihdam rakamları ve yurt içindeki enflasyon verileri, döviz kurlarını etkileyebilecek önemli faktörler olarak takip ediliyor.
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