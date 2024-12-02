Dolar yeni haftaya yeni rekorla başladı!

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde dolar/TL 34,56-34,69 aralığında hareket etti ve günü 34,64 seviyesinde tamamladı. Yeni işlem gününe ise sabah saatlerinde 34,70 seviyesinden başlayan dolar/TL, rekorunu koruyarak hareketini sürdürdü.





EURO DÜŞÜŞTE

Euro/TL ise yeni haftaya aşağı yönlü bir hareketle başladı. Geçtiğimiz hafta kısmi yükselişler kaydeden Euro/TL, bu hafta ilk işlem gününde kazançlarının bir kısmını kaybederek 36,52-36,79 aralığında işlem gördü ve günü 36,67 seviyesinde tamamladı. Sabah saatlerinde ise 36,5 seviyelerinde aşağı yönlü bir eğilim izliyor.





Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, özellikle ABD'deki istihdam rakamları ve yurt içindeki enflasyon verileri, döviz kurlarını etkileyebilecek önemli faktörler olarak takip ediliyor.