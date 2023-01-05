Samanyolu Haber /Gündem / Dolar yeni rekoru gördü! /05 Ocak 2023 16:03

Dolar yeni rekoru gördü!

Dolar/TL 18,78 seviyesinin üzerini test ederek yeni rekor seviyeyi gördü. Yıla rekorlarla giren borsada da satış dalgası dikkat çekti. BIST 100 endeksinde günlük kayıp yüzde 4'e ulaşırken, seansın devam eden bölümlerinde kayıpların geri alındığı görüldü.

SHABER3.COM

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) dün gelen tutanakların arıdından global piyasalarda hareketli anlar yaşanıyor. Dolardaki güçlenme en çok da Türk lirasını etkiliyor.

Türk varlıkları dalgalı bir işlem günü yaşıyor. Dolar/TL 18,78'i geçerek yeni rekor seviyeyi gördü. Euro/TL ise 20,04'ün üzerine çıktıktan sonra yeniden 19,95 seviyelerine gevşedi. 

Borsada da yüzde 4’e varan kayıplar yaşanırken piyasa hızlı bir şekilde tepki vererek kayıpların bir kısmını toparladı.

Gün içi en düşük seviye olarak 5270 puanın görüldüğü endekste yaşanan düşüşte Aralık sonunda SPK tarafından yayımlanan ve para piyasası fonlarının Pay Senedi Repor Pazarı’nda ters repo sözleşmesi yapmasına yasak getirilmesi ve bu sözleşmelerin teminat gösterilerek kredili işlem yapılamayacak olmasının etkilerinin hissedildiği belirtiliyor.

Öte yandan yılbaşı sonrası piyasanın kâr satışlarına başlamasıyla birlikte algoritma işlemlerinin de ivmeye katılarak satışları daha da derinleştirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Gösterge tahvil faizi yüzde 8,61 olurken, Türkiye'nin risk primi de 513 baz puan seviyesinden işlem gördü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar yeni rekoru gördü! Sonraki Haber >>

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Parasız kalmış!

Parasız kalmış!

"Sadaka mı veriyorsunuz?"

"O anne evladı öldüğü zaman mı gidip mezarının başında duracak?"

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

KHK'lı söylüyor!

KHK'lı söylüyor!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı toprağa verildi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı toprağa verildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:59:31