Dolar yeniden 7 TL'nin üstünü gördü

16 Şubat Salı günü ise, piyasaların kapanmasına yakın dolar yeniden 7 TL'nin üzerine çıktı.Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı hafta aşağı yönlü seyreden dolar 6.90 TL olurken, yeniden 7 TL'yi aştı.







Teknik açıdan dolar/TL'de 7,10'un altında kalınması durumunda 6,85'in gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 7,30'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.





Analistler, dolar/TL'nin geçen yılın haziran ve temmuz aylarında 6,70-6,90 bandındaki yatay seyrinin ardından ağustosta yükseliş trendine başladığını ve Türk Lirası'ndaki değer kaybının kasım ayına kadar devam ettiğini hatırlattı.